Коронавирус. Больше всего заболевших – в Харьковской области и Киеве: динамика по регионам
В 17 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской области и Киеве. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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В Харьковской области коронавирус 28 сентября диагностировали у 426 человек, в Киеве – у 416, в Одесской области – у 271, в Днепропетровской – у 200. Еще в 13 областях – более 100 новых заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской области – 13, Луганской – 21 и Херсонской – 22.
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);
Киев – 22 559 (416);
Одесская – 13 350 (271);
Днепропетровская – 5551 (200);
Сумская – 4008 (195);
Львовская – 20 085 (169);
Черновицкая – 14 280 (167);
Тернопольская – 13 303 (164);
Ровенская – 12 302 (157);
Хмельницкая – 5896 (149);
Киевская – 8996 (142);
Волынская – 7911 (136);
Полтавская – 2107 (135);
Ивано-Франковская – 13 577 (132);
Запорожская – 3895 (122);
Черкасская – 3881 (122);
Черниговская – 4099 (103);
Винницкая – 6062 (88);
Донецкая – 3132 (86);
Закарпатская – 9735 (81);
Николаевская – 3074 (63);
Житомирская – 5826 (47);
Херсонская – 1084 (22);
Луганская – 1000 (21);
Кировоградская – 1090 (13).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- 25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
- За сутки в Украине выявлено 3627 заболевших коронавирусом.
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