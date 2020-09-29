Коронавирус. Больше всего заболевших – в Харьковской области и Киеве: динамика по регионам

В 17 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской области и Киеве. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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В Харьковской области коронавирус 28 сентября диагностировали у 426 человек, в Киеве – у 416, в Одесской области – у 271, в Днепропетровской – у 200. Еще в 13 областях – более 100 новых заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской области – 13, Луганской – 21 и Херсонской – 22.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);

Киев – 22 559 (416);

Одесская – 13 350 (271);

Днепропетровская – 5551 (200);

Сумская – 4008 (195);

Львовская – 20 085 (169);

Черновицкая – 14 280 (167);

Тернопольская – 13 303 (164);

Ровенская – 12 302 (157);

Хмельницкая – 5896 (149);

Киевская – 8996 (142);

Волынская – 7911 (136);

Полтавская – 2107 (135);

Ивано-Франковская – 13 577 (132);

Запорожская – 3895 (122);

Черкасская – 3881 (122);

Черниговская – 4099 (103);

Винницкая – 6062 (88);

Донецкая – 3132 (86);

Закарпатская – 9735 (81);

Николаевская – 3074 (63);

Житомирская – 5826 (47);

Херсонская – 1084 (22);

Луганская – 1000 (21);

Кировоградская – 1090 (13).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин

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