Коронавирус. Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года
Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19
Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Режим чрезвычайной ситуации введен в стране в связи с эпидемией коронавируса. Из-за роста заболеваемости правительство решило его продлить до конца года, заявил Шмыгаль.
Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19.
Читайте также: Что изменится из-за введения ЧС и чем это отличается от ЧП. Справка
В частности, усилена охрана общественного порядка и противоэпидемиологические меры. На постоянной основе должны тесно координироваться действия центральной и местной власти.
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 26 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.
- За прошедшие сутки в Украине скончалось рекордное число пациентов с COVID-19, 165 человек. Выявлены 7474 новых случая заболевания.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире – LIVE
Комментарии