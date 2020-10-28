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Коронавирус. Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года

28.10.2020, 15:58
Коронавирус. Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Режим чрезвычайной ситуации введен в стране в связи с эпидемией коронавируса. Из-за роста заболеваемости правительство решило его продлить до конца года, заявил Шмыгаль.

Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19.

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В частности, усилена охрана общественного порядка и противоэпидемиологические меры. На постоянной основе должны тесно координироваться действия центральной и местной власти.

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Денис Юдин
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