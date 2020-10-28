Коронавирус. Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации до конца года

Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Режим чрезвычайной ситуации введен в стране в связи с эпидемией коронавируса. Из-за роста заболеваемости правительство решило его продлить до конца года, заявил Шмыгаль.

Режим ЧС предполагает усиление работы служб гражданской защиты и всех ведомств, привлеченных к борьбе с COVID-19.

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В частности, усилена охрана общественного порядка и противоэпидемиологические меры. На постоянной основе должны тесно координироваться действия центральной и местной власти.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 26 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

За прошедшие сутки в Украине скончалось рекордное число пациентов с COVID-19, 165 человек. Выявлены 7474 новых случая заболевания.

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Денис Юдин

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