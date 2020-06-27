Коронавирус. Киев и 11 областей Украины не готовы к смягчению карантина

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В Киеве и 11 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.

На 27 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Хмельницкой (75,45%), Одесской (51,92%) и Киевской (50,31%) областях.

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Инфографика - Минздрав

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На этой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

Сегодня министр здравоохранения Максим Стапанов заявил, что в 13 областях могут усилить карантинные меры

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