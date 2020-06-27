Коронавирус. Киев и 11 областей Украины не готовы к смягчению карантина

В Киеве и 11 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
На 27 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Хмельницкой (75,45%), Одесской (51,92%) и Киевской (50,31%) областях.
Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):
Инфографика - Минздрав
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