Коронавирус. Киев и 11 областей Украины не готовы к смягчению карантина

В Киеве и 11 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям: загруженности больниц, принимающих пациентов с COIVD-19, количеству проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус, проценту выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований, динамике недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
На 28 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
Впервые за последнее время критерии по ослаблению карантина выполнены в Черновицкой области: недельная динамика заболеваемости снизилась и составила -17,11% по сравнению с предыдущей неделей.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Киеве (51,08%) и Хмельницкой области (66,44%).
Сводная информация по регионам:
Инфографика - Минздрав
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