Коронавирус. Красная зона не повлияет на проведение выборов – ЦИК
В регионах с красным уровнем карантина ограничения не повлияют на проведение выборов, запланированных на 31 октября. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.
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В сообщении говорится, что выборы в воскресенье 31 октября пройдут во всех запланированных округах.
"Пожалуйста, проголосуйте безопасно", – добавили в комиссии.
В ЦИК напомнили, что на избирательный участок будут нужны паспорт, маска, антисептик и личная ручка, а также необходимо соблюдать дистанцию.
"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", – говорится в сообщении.
На это воскресенье запланированы местные выборы в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей. Также 31 октября пройдут выборы мэра Харькова, но Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.
- Красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях.
- В субботу, 30 октября красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок.
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