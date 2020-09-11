Коронавирус. Новые заболевшие выявлены во всех областях, больше всего – в Киеве

В 11 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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В Киеве коронавирус 10 сентября диагностировали у 404 человек, в Тернопольской области – у 302, В Одесской области – у 283, в Харьковской – у 280. В Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Житомирской и Черкасской областях – более 100 новых заболевших за сутки.

Динамика эпидемии по областям:

Киев – 16 523 заболевших (404 за сутки);

Тернопольская – 8377 (302);

Одесская – 9157 (283);

Харьковская – 12 112 (280);

Хмельницкая – 3695 (198);

Львовская – 16 626 (174);

Ивано-Франковская – 10 953 (151);

Ровенская – 10 217 (144);

Черновицкая – 11 847 (132);

Житомирская – 4055 (117);

Черкасская – 2294 (117);

Закарпатская – 8453 (94);

Киевская – 6648 (94);

Донецкая – 1942 (90);

Николаевская – 1851 (85);

Винницкая – 4690 (84);

Днепропетровская – 3093 (81);

Волынская – 6161 (69);

Полтавская – 1130 (61);

Запорожская – 2136 (55);

Сумская – 2229 (42);

Луганская – 532 (29);

Черниговская – 2574 (29);

Херсонская – 576 (18);

Кировоградская – 885 (11).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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Денис Юдин

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