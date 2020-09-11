Коронавирус. Новые заболевшие выявлены во всех областях, больше всего – в Киеве
В 11 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Киеве коронавирус 10 сентября диагностировали у 404 человек, в Тернопольской области – у 302, В Одесской области – у 283, в Харьковской – у 280. В Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черновицкой, Житомирской и Черкасской областях – более 100 новых заболевших за сутки.
Динамика эпидемии по областям:
Киев – 16 523 заболевших (404 за сутки);
Тернопольская – 8377 (302);
Одесская – 9157 (283);
Харьковская – 12 112 (280);
Хмельницкая – 3695 (198);
Львовская – 16 626 (174);
Ивано-Франковская – 10 953 (151);
Ровенская – 10 217 (144);
Черновицкая – 11 847 (132);
Житомирская – 4055 (117);
Черкасская – 2294 (117);
Закарпатская – 8453 (94);
Киевская – 6648 (94);
Донецкая – 1942 (90);
Николаевская – 1851 (85);
Винницкая – 4690 (84);
Днепропетровская – 3093 (81);
Волынская – 6161 (69);
Полтавская – 1130 (61);
Запорожская – 2136 (55);
Сумская – 2229 (42);
Луганская – 532 (29);
Черниговская – 2574 (29);
Херсонская – 576 (18);
Кировоградская – 885 (11).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- Вчера правительство обновило карантинные зоны: Киев оказался в оранжевой, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы остались в красной
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии