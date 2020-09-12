Коронавирус. Новые заболевшие выявлены во всех областях, больше всего – в Киеве
В 12 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Киеве коронавирус 11 сентября диагностировали у 428 человек, в Харьковской области – у 292, в Тернопольской области – у 280, в Одесской – у 225. В Хмельницкой, Ровенской, Львовской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской и Киевской областях – более 100 новых заболевших за сутки.
Динамика эпидемии по областям:
Киев – 16951 заболевший (428 за сутки);
Харьковская – 12404 (292);
Тернопольская – 8657 (280);
Одесская – 9382 (225);
Хмельницкая – 3850 (155);
Ровенская – 10369 (152);
Львовская – 16774 (148);
Черновицкая – 11988 (141);
Житомирская – 4194 (139);
Ивано-Франковская – 11083 (130);
Запорожская – 2242 (106);
Киевская – 6750 (102);
Сумская – 2323 (94);
Черкасская – 2384 (90);
Донецкая – 2026 (84);
Днепропетровская – 3176 (83);
Черниговская – 2654 (80);
Закарпатская – 8532 (79);
Николаевская – 1929 (78);
Винницкая – 4756 (66);
Волынская – 6224 (63);
Полтавская – 1161 (31);
Луганская – 562 (30);
Херсонская – 596 (20);
Кировоградская – 892 (7).
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- В мире за прошедшие сутки – рекордное число новых заболевших коронавирусом, 310 713 человек.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии