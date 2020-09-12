Коронавирус. Новые заболевшие выявлены во всех областях, больше всего – в Киеве

В 12 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Киеве коронавирус 11 сентября диагностировали у 428 человек, в Харьковской области – у 292, в Тернопольской области – у 280, в Одесской – у 225. В Хмельницкой, Ровенской, Львовской, Черновицкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской и Киевской областях – более 100 новых заболевших за сутки.

Динамика эпидемии по областям:

Киев – 16951 заболевший (428 за сутки);

Харьковская – 12404 (292);

Тернопольская – 8657 (280);

Одесская – 9382 (225);

Хмельницкая – 3850 (155);

Ровенская – 10369 (152);

Львовская – 16774 (148);

Черновицкая – 11988 (141);

Житомирская – 4194 (139);

Ивано-Франковская – 11083 (130);

Запорожская – 2242 (106);

Киевская – 6750 (102);

Сумская – 2323 (94);

Черкасская – 2384 (90);

Донецкая – 2026 (84);

Днепропетровская – 3176 (83);

Черниговская – 2654 (80);

Закарпатская – 8532 (79);

Николаевская – 1929 (78);

Винницкая – 4756 (66);

Волынская – 6224 (63);

Полтавская – 1161 (31);

Луганская – 562 (30);

Херсонская – 596 (20);

Кировоградская – 892 (7).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.