Коронавирус. У украинца нет вирусной пневмонии и других осложнений

Мужчина, у которого был зафиксирован первый случай заболевания коронавируса COVID-19 в Украине, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Осложнений тех, которые могут возникать при этом, а это вирусная пневмония, у него, к счастью, пока нет", - отметил Радуцкий.
Он советует украинцам постоянно мыть руки, воздержаться от рукопожатий, а в случае, если увидели человека с признаками простуды, то желательно находиться примерно в трех метрах от него.
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