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Коронавирус. У украинца нет вирусной пневмонии и других осложнений

Коронавирус. У украинца нет вирусной пневмонии и других осложнений - Фото
Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА
03.03.2020, 12:53

Глава комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий рассказал о состоянии украинца, у которого диагностировали первый случай инфекции COVID-19

Мужчина, у которого был зафиксирован первый случай заболевания коронавируса COVID-19 в Украине, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Осложнений тех, которые могут возникать при этом, а это вирусная пневмония, у него, к счастью, пока нет", - отметил Радуцкий.

Он советует украинцам постоянно мыть руки, воздержаться от рукопожатий, а в случае, если увидели человека с признаками простуды, то желательно находиться примерно в трех метрах от него.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.
  • Правительство в материале "Что надо знать о новом коронавирусе?" предлагает ознакомиться и передать остальным сведения о COVID-19.

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Арина Толина
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