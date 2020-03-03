Коронавирус. У украинца нет вирусной пневмонии и других осложнений

Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА

Мужчина, у которого был зафиксирован первый случай заболевания коронавируса COVID-19 в Украине, сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Осложнений тех, которые могут возникать при этом, а это вирусная пневмония, у него, к счастью, пока нет", - отметил Радуцкий.

Он советует украинцам постоянно мыть руки, воздержаться от рукопожатий, а в случае, если увидели человека с признаками простуды, то желательно находиться примерно в трех метрах от него.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется. 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

Правительство в материале "Что надо знать о новом коронавирусе?" предлагает ознакомиться и передать остальным сведения о COVID-19.

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