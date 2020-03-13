Коронавирус. Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение

Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса (COVID-19) и бесплатное лечение. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис, передает Укринформ.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавируса, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал Андрусевич.

По состоянию на сегодня, в Польше находится примерно 1 -1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Польше выросло до 49 человек, один человек умер.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус. Первый случай заражения зафиксирован в ООН