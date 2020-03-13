Коронавирус. Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса (COVID-19) и бесплатное лечение. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис, передает Укринформ.
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"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавируса, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал Андрусевич.
По состоянию на сегодня, в Польше находится примерно 1 -1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.
Количество зараженных коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Польше выросло до 49 человек, один человек умер.
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