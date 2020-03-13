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Коронавирус. Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение

Коронавирус. Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение - Фото
Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА
13.03.2020, 09:57

По состоянию на утро 13 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Польше выросло до 49 человек

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса (COVID-19) и бесплатное лечение. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис, передает Укринформ.

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"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавируса, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал Андрусевич.

По состоянию на сегодня, в Польше находится примерно 1 -1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Польше выросло до 49 человек, один человек умер.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.
  • По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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Арина Толина
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