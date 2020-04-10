Коронавирус. В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - Минздрав

В Украине аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.
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"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - отметил он.
По его словам, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если "они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности".
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