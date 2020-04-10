Коронавирус. В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - Минздрав

Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)

В Украине аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - отметил он.

По его словам, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если "они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности".

30 марта Ляшко сообщал , что

9 апреля главный санврач в эфире телеканала 1+1 сообщил , что пика эпидемии можно избежать.

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. За минувшие сутки - 311 новых случаев инфицирования COVID-19.

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