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Коронавирус. В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - Минздрав

Коронавирус. В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - Минздрав - Фото
Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)
10.04.2020, 11:59

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что частные лаборатории также могут закупать тест-системы при выполнении определенных условий

В Украине аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

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"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - отметил он.

По его словам, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если "они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности".

  • 30 марта Ляшко сообщал, что Минздрав получает сообщения от граждан о том, что им отказывают в проведении тестирования. 
  • 9 апреля главный санврач в эфире телеканала 1+1 сообщил, что пика эпидемии можно избежать. 
  • По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. За минувшие сутки - 311 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко аптеки коронавирус COVID-19
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