Коронавирус. В Минздраве не исключают закрытие курортов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры для курортов, в частности, Одессы из-за значительного увеличения количества инфицированных COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН на телеканале 1+1.

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"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы, - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Например, Закарпатье - это 71%", - отметил Степанов

Он уточнил, что аналогичная ситуация 56% - в Волынской области.

"Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов еще раз напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, медицинских масках и дезинфекции рук.

Он убежден, что заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, если украинцы будут выполнять рекомендации Минздрава.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина

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