Коронавирус. В Украине 13 206 заболевших за сутки: в лидерах Киев и Полтавская область
За прошедшие сутки в Украине выявили 13 206 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 13 777). Больше всего новых инфицированных COVID-19 – в Киеве (1588), Полтавской (924), Одесской (848) и Днепропетровской (770) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки по всей стране умерли 436 пациентов с коронавирусом (509), выздоровели – 22 765 (22 893), были госпитализированы – 2764.
Было сделано 84 942 (93 500) тестов. Методом ПЦР – 42 557, ИФА – 8 988, экспресс-тестов – 33 397.
На утро 4 декабря в Украине выявили 3 490 855 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 88 002 человек, выздоровели - 3 041 385.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1588 случаев за сутки;
Винницкая область – 530;
Волынская – 561;
Днепропетровская – 770;
Донецкая – 816;
Житомирская – 454;
Закарпатская – 301;
Запорожская – 499;
Ивано-Франковская – 331;
Киевская – 671;
Кировоградская – 187;
Луганская – 177;
Львовская – 739;
Николаевская – 446;
Одесская – 848;
Полтавская – 924;
Ровенская – 489;
Сумская – 295;
Тернопольская – 249;
Харьковская – 408;
Херсонская – 107;
Хмельницкая – 493;
Черкасская – 730;
Черновицкая – 207;
Черниговская – 386.
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Украина закрыла въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
- По состоянию на начало декабря в Украине 43,8% взрослого населения получили как минимум одну прививку против COVID-19, 37,2% – прошли полный курс вакцинации.
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