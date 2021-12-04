Коронавирус. В Украине 13 206 заболевших за сутки: в лидерах Киев и Полтавская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 206 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 13 777). Больше всего новых инфицированных COVID-19 – в Киеве (1588), Полтавской (924), Одесской (848) и Днепропетровской (770) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 436 пациентов с коронавирусом (509), выздоровели – 22 765 (22 893), были госпитализированы – 2764.

Было сделано 84 942 (93 500) тестов. Методом ПЦР – 42 557, ИФА – 8 988, экспресс-тестов – 33 397.

На утро 4 декабря в Украине выявили 3 490 855 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 88 002 человек, выздоровели - 3 041 385.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1588 случаев за сутки;

Винницкая область – 530;

Волынская – 561;

Днепропетровская – 770;

Донецкая – 816;

Житомирская – 454;

Закарпатская – 301;

Запорожская – 499;

Ивано-Франковская – 331;

Киевская – 671;

Кировоградская – 187;

Луганская – 177;

Львовская – 739;

Николаевская – 446;

Одесская – 848;

Полтавская – 924;

Ровенская – 489;

Сумская – 295;

Тернопольская – 249;

Харьковская – 408;

Херсонская – 107;

Хмельницкая – 493;

Черкасская – 730;

Черновицкая – 207;

Черниговская – 386.

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Украина закрыла въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

По состоянию на начало декабря в Украине 43,8% взрослого населения получили как минимум одну прививку против COVID-19, 37,2% – прошли полный курс вакцинации.

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Оксана Житнюк

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