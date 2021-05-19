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Коронавирус. В Украине более 5000 новых заболевших, лидеры – Харьковская область и Киев

19.05.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине более 5000 новых заболевших, лидеры – Харьковская область и Киев - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 18 мая в Украине выявили 5138 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4095), больше всего – в Харьковской области (567 новых случаев COVID-19) и Киеве (477). Об этом сообщил в Telegram верифицированный Минздравом проект Коронавирус_инфо.

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Среди лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также находятся Днепропетровская (457), Донецкая (336) и Киевская (336) области.

Во всей Украине за сутки умерли 227 больных COVID-19 (днем ранее – 285), выздоровели – 17 102 (17 751), были госпитализированы – 2269 (999).

Было сделано 77 685 тестов на коронавирус (61 110): методом ПЦР – 31 935 (30 693), ИФА – 13 904 (13 378), экспресс-тестов – 32 656 (17 039).

Всего на утро 19 мая в Украине зафиксировали 2 165 233 заболевших, 48 696 умерших и 1 899 446 выздоровевших.

Данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 477 заболевших COVID-19 (днем ранее – 425);
Винницкая область – 128 (44);
Волынская – 193 (135);
Днепропетровская – 457 (220);
Донецкая – 336 (428);
Житомирская – 115 (30);
Закарпатская – 67 (58);
Запорожская – 276 (265);
Ивано-Франковская – 98 (73);
Киевская – 336 (229);
Кировоградская – 84 (40);
Луганская – 111 (111);
Львовская – 239 (118);
Николаевская – 237 (186);
Одесская – 130 (148);
Полтавская – 131 (275);
Ровенская – 309 (425);
Сумская – 167 (113);
Тернопольская – 108 (65);
Харьковская – 567 (259);
Херсонская – 110 (28);
Хмельницкая – 178 (103);
Черкасская – 169 (180);
Черновицкая – 62 (74);
Черниговская – 53 (63).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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