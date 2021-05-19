Коронавирус. В Украине более 5000 новых заболевших, лидеры – Харьковская область и Киев

За сутки 18 мая в Украине выявили 5138 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4095), больше всего – в Харьковской области (567 новых случаев COVID-19) и Киеве (477). Об этом сообщил в Telegram верифицированный Минздравом проект Коронавирус_инфо.

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Среди лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также находятся Днепропетровская (457), Донецкая (336) и Киевская (336) области.

Во всей Украине за сутки умерли 227 больных COVID-19 (днем ранее – 285), выздоровели – 17 102 (17 751), были госпитализированы – 2269 (999).

Было сделано 77 685 тестов на коронавирус (61 110): методом ПЦР – 31 935 (30 693), ИФА – 13 904 (13 378), экспресс-тестов – 32 656 (17 039).

Всего на утро 19 мая в Украине зафиксировали 2 165 233 заболевших, 48 696 умерших и 1 899 446 выздоровевших.

Данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 477 заболевших COVID-19 (днем ранее – 425);

Винницкая область – 128 (44);

Волынская – 193 (135);

Днепропетровская – 457 (220);

Донецкая – 336 (428);

Житомирская – 115 (30);

Закарпатская – 67 (58);

Запорожская – 276 (265);

Ивано-Франковская – 98 (73);

Киевская – 336 (229);

Кировоградская – 84 (40);

Луганская – 111 (111);

Львовская – 239 (118);

Николаевская – 237 (186);

Одесская – 130 (148);

Полтавская – 131 (275);

Ровенская – 309 (425);

Сумская – 167 (113);

Тернопольская – 108 (65);

Харьковская – 567 (259);

Херсонская – 110 (28);

Хмельницкая – 178 (103);

Черкасская – 169 (180);

Черновицкая – 62 (74);

Черниговская – 53 (63).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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