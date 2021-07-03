Коронавирус. В Украине более 700 новых заболевших, больше всего – в Киеве

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине выявили 705 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 696 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (185 выявленных заболевших COVID-19 за сутки), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях..

В Украине за сутки умерли 36 больных COVID-19 (днем ранее – 33), выздоровели – 1072 (1197), были госпитализированы – 420 (439).

Было сделано 43 004 теста на коронавирус (44 088): методом ПЦР – 19 945 (19 756), ИФА – 7962 (8924), экспресс-тестов на антиген – 15 097 (15 408).

За все время эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 2 237 202 заболевших, 2 170 656 выздоровевших и 52 460 умерших.

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Динамика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев – 185 выявленных больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 194)

Винницкая область – 11 (5);

Волынская – 6 (17)

Днепропетровская – 40 (36)

Донецкая – 43 (39);

Житомирская – 23 (13);

Закарпатская – 11 (5);

Запорожская – 37 (18)

Ивано-Франковская – 4 (8);

Киевская – 48 (50);

Кировоградская – 6 (5);

Луганская – 10 (9);

Львовская – 29 (49)

Николаевская – 22 (9);

Одесская – 38 (53)

Полтавская – 39 (16);

Ровенская – 11 (7);

Сумская – 21 (31)

Тернопольская – 5 (8);

Харьковская – 31 (33);

Херсонская – 23 (31)

Хмельницкая – 16 (26);

Черкасская – 26 (19)

Черновицкая – 6 (5);

Черниговская – 14 (10).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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