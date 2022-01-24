Коронавирус. В Украине под 13 000 заболевших за сутки: Киев выпал из пятерки лидеров

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 заболевших коронавирусом (днем ранее – 15 144). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (2036), Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Житомирской (798) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 67 инфицированных (днем ранее – 86), были госпитализированы – 1836 (2774), выздоровели – 2430 (2030).

Было сделано 50 680 тестов на коронавирус (78 582). Методом ПЦР – 26 131 (42 049), ИФА – 2683 (3561), экспресс-тестов – 21 866 (33 342).

На утро 24 января в Украине выявили 3 870 370 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 282 человека, выздоровели – 3 585 338.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

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Марк Сировой

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