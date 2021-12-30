Коронавирус. В Украине под 6000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям
За сутки 29 декабря в Украине выявили 5930 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5454). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1263), Полтавской (443), Одесской (339), Черкасской (297) и Хмельницкой (296) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране умерли 278 инфицированных (днем ранее – 307), выздоровели – 10 369 (12 352), были госпитализированы – 1747 (1153).
Было сделано 79 560 тестов на коронавирус (75 995). Методом ПЦР – 32 605 (33 039), ИФА – 6018 (6256), экспресс-тестов – 40 937 (36 700).
На утро 30 декабря в Украине выявили 3 660 620 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 95 690 человек, выздоровели 3 460 249 пациентов.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1263 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1113);
Винницкая область – 271 (161);
Волынская – 126 (144);
Днепропетровская – 185 (184);
Донецкая – 350 (443);
Житомирская – 61 (64);
Закарпатская – 214 (206);
Запорожская – 206 (215);
Ивано-Франковская – 225 (68);
Киевская – 235 (275);
Кировоградская – 60 (40);
Луганская – 86 (107);
Львовская – 256 (160);
Николаевская – 140 (80);
Одесская – 339 (642);
Полтавская – 443 (358);
Ровенская – 108 (125);
Сумская – 188 (112);
Тернопольская – 113 (60);
Харьковская – 271 (173);
Херсонская – 76 (18);
Хмельницкая – 296 (181);
Черкасская – 297 (387);
Черновицкая – 121 (63);
Черниговская – 0 (75).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В Украине не осталось красных зон карантина. Сегодня ее покинули Волынская и Запорожская области.
- Параллельно в Украине распространяется штамм коронавируса омикрон. Новые случаи выявлены в Киеве, Днепре и Львове.
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