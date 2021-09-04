Коронавирус. В Украине снова более 2600 заболевших, лидеры – Киев и Харьковская область

За сутки 3 сентября в Украине выявили 2614 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2693), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (339 случаев за сутки), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 44 пациента с коронавирусом (днем ранее – 45), выздоровели – 1447 (1112), были госпитализированы – 824 (826).

Было сделано 56 850 тестов на COVID-19 (52 375): методом ПЦР – 25 637 (23 538), ИФА – 7979 (7305), экспресс-тестов на антиген – 23 234 (21 532).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 296 155 заболевших COVID-19: выздоровели 2 212 313 человек, умерли – 53 966.

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Марк Сировой

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