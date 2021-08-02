Коронавирус. В Украине выявили более 250 новых заболевших, в двух областях – ни одного

В Украине за сутки выявили 265 заболевших коронавирусом (днем ранее – 484). Ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Запорожской и Закарпатской областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (62 инфицированных), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За сутки в Украине умерли четверо больных COVID-19 (днем ранее – шестеро), выздоровели 176 заразившихся (131), были госпитализированы – 385 (473).

Было сделано 17 047 тестов на коронавирус (26 450): методом ПЦР – 8854 (13 745), ИФА – 1776 (2676), экспресс-тестов – 6417 (10 029).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 253 534 заболевших COVID-19: выздоровели 2 187 170 инфицированных, умерли – 52 955.

Заболеваемость коронавирус в Киеве и областях:

Киев - 62;

Винницкая область - 21;

Волынская - 2;

Днепропетровская - 9;

Донецкая - 2;

Житомирская - 12;

Ивано-Франковская - 1;

Киевская - 5;

Кировоградская - 1;

Луганская - 6;

Львовская - 12;

Николаевская - 16;

Одесская - 30;

Полтавская - 2;

Ровенская - 4;

Сумская - 3;

Тернопольская - 30;

Харьковская - 17;

Херсонская - 11;

Хмельницкая - 4;

Черкасская - 1;

Черновицкая - 10;

Черниговская - 4.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Новость дополняется ...

В Минздраве предупреждают, что штамм коронавируса дельта вскоре в ытеснит остальные, а Украина рано или поздно вернется к красной зоне карантина.

По данным госрегулятора США, штамм дельта распространяется так же легко, как ветрянка. Его могут переносить вакцинированные от COVID-19 , но они на >90% защищены от тяжелого течения болезни.

В связи с распространением в мире штамма дельта Кабмин ужесточил правила въезда в Украину, а Минздрав призывает вакцинироваться – прививки доступны всем желающим.

Марк Сировой

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