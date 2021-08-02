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Коронавирус. В Украине выявили более 250 новых заболевших, в двух областях – ни одного

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине выявили более 250 новых заболевших, в двух областях – ни одного - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине за сутки выявили 265 заболевших коронавирусом (днем ранее – 484). Ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Запорожской и Закарпатской областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (62 инфицированных), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За сутки в Украине умерли четверо больных COVID-19 (днем ранее – шестеро), выздоровели 176 заразившихся (131), были госпитализированы – 385 (473).

Было сделано 17 047 тестов на коронавирус (26 450): методом ПЦР – 8854  (13 745), ИФА – 1776 (2676), экспресс-тестов – 6417 (10 029).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 253 534 заболевших COVID-19: выздоровели 2 187 170 инфицированных, умерли – 52 955.

Заболеваемость коронавирус в Киеве и областях:

Киев - 62;
Винницкая область - 21;
Волынская - 2;
Днепропетровская - 9;
Донецкая - 2;
Житомирская - 12;
Ивано-Франковская - 1;
Киевская - 5;
Кировоградская - 1;
Луганская - 6;
Львовская - 12;
Николаевская - 16;
Одесская - 30;
Полтавская - 2;
Ровенская - 4;
Сумская - 3;
Тернопольская - 30;
Харьковская - 17;
Херсонская - 11;
Хмельницкая - 4;
Черкасская - 1;
Черновицкая - 10;
Черниговская - 4.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Новость дополняется ...

  • В Минздраве предупреждают, что штамм коронавируса дельта вскоре вытеснит остальные, а Украина рано или поздно вернется к красной зоне карантина.
  • По данным госрегулятора США, штамм дельта распространяется так же легко, как ветрянка. Его могут переносить вакцинированные от COVID-19, но они на >90% защищены от тяжелого течения болезни.
  • В связи с распространением в мире штамма дельта Кабмин ужесточил правила въезда в Украину, а Минздрав призывает вакцинироваться – прививки доступны всем желающим.
Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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