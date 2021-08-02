Коронавирус. В Украине выявили более 250 новых заболевших, в двух областях – ни одного
В Украине за сутки выявили 265 заболевших коронавирусом (днем ранее – 484). Ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Запорожской и Закарпатской областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (62 инфицированных), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
За сутки в Украине умерли четверо больных COVID-19 (днем ранее – шестеро), выздоровели 176 заразившихся (131), были госпитализированы – 385 (473).
Было сделано 17 047 тестов на коронавирус (26 450): методом ПЦР – 8854 (13 745), ИФА – 1776 (2676), экспресс-тестов – 6417 (10 029).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 253 534 заболевших COVID-19: выздоровели 2 187 170 инфицированных, умерли – 52 955.
Заболеваемость коронавирус в Киеве и областях:
Киев - 62;
Винницкая область - 21;
Волынская - 2;
Днепропетровская - 9;
Донецкая - 2;
Житомирская - 12;
Ивано-Франковская - 1;
Киевская - 5;
Кировоградская - 1;
Луганская - 6;
Львовская - 12;
Николаевская - 16;
Одесская - 30;
Полтавская - 2;
Ровенская - 4;
Сумская - 3;
Тернопольская - 30;
Харьковская - 17;
Херсонская - 11;
Хмельницкая - 4;
Черкасская - 1;
Черновицкая - 10;
Черниговская - 4.
Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Новость дополняется ...
- В Минздраве предупреждают, что штамм коронавируса дельта вскоре вытеснит остальные, а Украина рано или поздно вернется к красной зоне карантина.
- По данным госрегулятора США, штамм дельта распространяется так же легко, как ветрянка. Его могут переносить вакцинированные от COVID-19, но они на >90% защищены от тяжелого течения болезни.
- В связи с распространением в мире штамма дельта Кабмин ужесточил правила въезда в Украину, а Минздрав призывает вакцинироваться – прививки доступны всем желающим.
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