Коронавирус. За прошедшие сутки выявили почти 21 000 заболевших, умерли 386 человек

Вчера, 23 октября, в Украине выявили 20 791 новый случай инфицирования коронавирусом (днем ранее – 23 229), 386 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 483). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1533 ребенка и 237 медиков. Госпитализированы 5924 человека (сутками ранее – 5362), выздоровел 6081 пациент (днем ранее – 8330).

Официально за 23 октября сделано 110 224 тестов на коронавирус (137 624 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 769 405 заболевших, 2 375 776 пациентов выздоровели, 63 872 человек умерли. Проведено более 13,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской и Донецкой областях:

Днепропетровская область – 2211 заболевших за сутки;

Львовская – 1509;

Харьковская – 1508;

Одесская – 1403;

Донецкая – 1380;

Херсонская – 1085;

Запорожская – 1060;

Киев – 998;

Полтавская – 970;

Житомирская – 950;

Сумская – 908;

Хмельницкая – 897;

Киевская – 880;

Ивано-Франковская – 737;

Тернопольская – 647;

Черкасская – 598;

Черновицкая – 499;

Ровенская – 488;

Винницкая – 422;

Волынская – 395;

Николаевская – 366;

Луганская – 270;

Черниговская – 236;

Закарпатская – 211;

Кировоградская – 163.

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Денис Юдин

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