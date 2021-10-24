Коронавирус. За прошедшие сутки выявили почти 21 000 заболевших, умерли 386 человек
Вчера, 23 октября, в Украине выявили 20 791 новый случай инфицирования коронавирусом (днем ранее – 23 229), 386 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 483). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1533 ребенка и 237 медиков. Госпитализированы 5924 человека (сутками ранее – 5362), выздоровел 6081 пациент (днем ранее – 8330).
Официально за 23 октября сделано 110 224 тестов на коронавирус (137 624 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 769 405 заболевших, 2 375 776 пациентов выздоровели, 63 872 человек умерли. Проведено более 13,9 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской и Донецкой областях:
Днепропетровская область – 2211 заболевших за сутки;
Львовская – 1509;
Харьковская – 1508;
Одесская – 1403;
Донецкая – 1380;
Херсонская – 1085;
Запорожская – 1060;
Киев – 998;
Полтавская – 970;
Житомирская – 950;
Сумская – 908;
Хмельницкая – 897;
Киевская – 880;
Ивано-Франковская – 737;
Тернопольская – 647;
Черкасская – 598;
Черновицкая – 499;
Ровенская – 488;
Винницкая – 422;
Волынская – 395;
Николаевская – 366;
Луганская – 270;
Черниговская – 236;
Закарпатская – 211;
Кировоградская – 163.
- Вчера, 23 октября, Сумская область перешла в красную зону карантина. Крантин усилили и в Черновицкой области.
- Кроме Сумской области в красной зоне находятся еще пять областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
- Кабмин также поручил "точечно усилить" карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. Также в Хмельницкой области усиливают карантин, чтобы не попасть в красную зону.
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев также на днях перейдет в красную зону.
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