Коронавирус. За сутки в Украине больше выздоровевших, чем выявленных заболевших

За сутки 18 ноября в Украине выявили 20 050 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 591). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской области (1943), Киеве (1782) и Запорожской области (1187), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 725 инфицированных (днем ранее – 752), выздоровели – 22 304 (19 633), были госпитализированы – 3637 (3907). Было сделано 111 735 тестов (118 797).

На утро 19 ноября в Украине выявили 3 304 058 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умер 80 231 инфицированный, выздоровели – 2 726 521.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1782 больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 1483);

Винницкая область – 973 (929);

Волынская – 589 (685);

Днепропетровская – 1943 (1892);

Донецкая – 1057 (1203);

Житомирская – 509 (816);

Закарпатская – 514 (462);

Запорожская – 1187 (1240);

Ивано-Франковская – 838 (819);

Киевская – 945 (976);

Кировоградская – 241 (214);

Луганская – 278 (330);

Львовская – 1017 (1021);

Николаевская – 909 (900);

Одесская – 916 (1055);

Полтавская – 1050 (1100);

Ровенская – 782 (656);

Сумская – 662 (549);

Тернопольская – 396 (467);

Харьковская – 726 (759);

Херсонская – 308 (370);

Хмельницкая – 818 (941);

Черкасская – 681 (729);

Черновицкая – 237 (258);

Черниговская – 692 (737).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

Минздрав хочет ужесточить карантин для невакцинированных в областях желтой зоны. В красной зоне карантина находятся Киев и 18 областей.

Исследование реальной эффективности вакцин в Украине показало: вакцинированные одной дозой на 67% реже непривитых попадают в больницы с коронавирусом, двумя дозами – на 87%.

По данным соцопроса группы Рейтинг, 46% совершеннолетних украинцев говорят, что вакцинировались от COVID-19 хотя бы одной дозой.

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Марк Сировой

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