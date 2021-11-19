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Коронавирус. За сутки в Украине больше выздоровевших, чем выявленных заболевших

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 08:25
Коронавирус. За сутки в Украине больше выздоровевших, чем выявленных заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 18 ноября в Украине выявили 20 050 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 591). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской области (1943), Киеве (1782) и Запорожской области (1187), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 725 инфицированных (днем ранее – 752), выздоровели – 22 304 (19 633), были госпитализированы – 3637 (3907). Было сделано 111 735 тестов (118 797). 

На утро 19 ноября в Украине выявили 3 304 058 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умер 80 231 инфицированный, выздоровели – 2 726 521.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1782 больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 1483);
Винницкая область – 973 (929);
Волынская – 589 (685);
Днепропетровская – 1943 (1892);
Донецкая – 1057 (1203);
Житомирская – 509 (816);
Закарпатская – 514 (462);
Запорожская – 1187 (1240);
Ивано-Франковская – 838 (819);
Киевская – 945 (976);
Кировоградская – 241 (214);
Луганская – 278 (330);
Львовская – 1017 (1021);
Николаевская – 909 (900);
Одесская – 916 (1055);
Полтавская – 1050 (1100);
Ровенская – 782 (656);
Сумская – 662 (549);
Тернопольская – 396 (467);
Харьковская – 726 (759);
Херсонская – 308 (370);
Хмельницкая – 818 (941);
Черкасская – 681 (729);
Черновицкая – 237 (258);
Черниговская – 692 (737).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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