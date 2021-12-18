Коронвирус. В Украине более 7500 новых заболевших, лидируют Киев и Полтавская область

За минувшие сутки, 17 декабря, в Украине выявили 7503 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8899). Больше всего новых больных коронавирусом подтверждено в Киеве – 1395 (1385), Полтавской – 443 (527), Киевской - 390 (392) и Одесской - 389 (566) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки по всей стране умерли 288 больных COVID-19 (днем ранее – 328), выздоровели – 18 534 (21 650), были госпитализированы – 2018 (2028). Тестов на коронавирус за сутки было сделано 78 666 (77 707).

На утро 18 декабря в Украине выявили 3 604 549 заболевших за все время эпидемии: умерли 92 929 человек, выздоровели – 3 324 999.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1395 заболевших за сутки (1385);

Винницкая область – 226 (334);

Волынская – 327 (412);

Днепропетровская – 319 (355);

Донецкая – 325 (564);

Житомирская – 186 (218);

Закарпатская – 260 (287);

Запорожская – 375 (559);

Ивано-Франковская – 222 (193);

Киевская – 390 (392);

Кировоградская – 109 (130);

Луганская – 72 (93);

Львовская – 370 (401);

Николаевская – 223 (322);

Одесская – 389 (566);

Полтавская – 443 (527);

Ровенская – 197 (264);

Сумская – 143 (239);

Тернопольская – 175 (198);

Харьковская – 278 (294);

Херсонская – 95 (80);

Хмельницкая – 293 (367);

Черкасская – 316 (318);

Черновицкая – 178 (151);

Черниговская – 197 (250).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине разрешили третью дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунным ответом, однако в первый день было сделано всего 14 таких прививок.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

По данным исследования, омикрон-штамм может заражать бронхи человека "быстрее и эффективнее", чем дельта, но с менее серьезной инфекцией в легких.

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Оксана Житнюк

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