Коронвирус. В Украине более 7500 новых заболевших, лидируют Киев и Полтавская область
За минувшие сутки, 17 декабря, в Украине выявили 7503 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8899). Больше всего новых больных коронавирусом подтверждено в Киеве – 1395 (1385), Полтавской – 443 (527), Киевской - 390 (392) и Одесской - 389 (566) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки по всей стране умерли 288 больных COVID-19 (днем ранее – 328), выздоровели – 18 534 (21 650), были госпитализированы – 2018 (2028). Тестов на коронавирус за сутки было сделано 78 666 (77 707).
На утро 18 декабря в Украине выявили 3 604 549 заболевших за все время эпидемии: умерли 92 929 человек, выздоровели – 3 324 999.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1395 заболевших за сутки (1385);
Винницкая область – 226 (334);
Волынская – 327 (412);
Днепропетровская – 319 (355);
Донецкая – 325 (564);
Житомирская – 186 (218);
Закарпатская – 260 (287);
Запорожская – 375 (559);
Ивано-Франковская – 222 (193);
Киевская – 390 (392);
Кировоградская – 109 (130);
Луганская – 72 (93);
Львовская – 370 (401);
Николаевская – 223 (322);
Одесская – 389 (566);
Полтавская – 443 (527);
Ровенская – 197 (264);
Сумская – 143 (239);
Тернопольская – 175 (198);
Харьковская – 278 (294);
Херсонская – 95 (80);
Хмельницкая – 293 (367);
Черкасская – 316 (318);
Черновицкая – 178 (151);
Черниговская – 197 (250).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
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