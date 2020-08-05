Крым. Абитуриентам дадут сопровождение во время вступительной кампании

Выпускникам школ обещают помочь в прохождении пунктов пропуска на админгранице с Крымом

Выпускникам из временно оккупированного Крыма, желающим продолжить обучение в материковой Украине, предоставят индивидуальное сопровождение во время вступительной кампании 2020 года. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

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"Если у абитуриента или сопровождающего лица, следующих для вступления в украинские вузы с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, возникли проблемы с пересечением КПВВ, появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение (перечень необходимых документов, непонятные требования приемной комиссии или другие вопросы), то вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией", - уточняется в сообщении.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

12 мая сообщалось, что возросло количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре.

2 июня сообщалось, что в 2020 году поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма могут без внешнего независимого оценивания поступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

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Арина Толина

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