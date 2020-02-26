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В Минздраве рассказали, как себя вести после посещения стран с коронавирусом

В Минздраве рассказали, как себя вести после посещения стран с коронавирусом - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.02.2020, 14:59

После возвращения из стран, где есть зараженные коронавирусом COVID-19, лучше побыть дома. Если будут симптомы - звонить врачу

После возвращения из стран с коронавирусной инфекцией COVID-19 украинцам рекомендуют пройти "домашний обсерватор", а в случае недомогания звонить врачу. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Людям, которые посещали страны с зарегистрированными случаями COVID-19, рекомендуют больше находиться дома, а также сократить контакты с родственниками и другими людьми. По словам Ляшко, алгоритм самоизоляции введен в большинстве стран мира.  

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При появлении же симптомов следует не идти к врачу, а позвонить ему. Необходимо будет рассказать сведения о своих путешествиях. После этого медик примет решение: либо за больным приедет скорая и его госпитализируют, либо же он сам приедет домой к больному для осмотра.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 26 февраля в мире было 80 002 зараженных, 2762 погибших, 30 098 выздоровевших.
  • В последние дни вспышка наблюдается в северной части Италии. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. Сейчас в стране 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

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Марк Сировой, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 обсервация
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