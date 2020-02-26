В Минздраве рассказали, как себя вести после посещения стран с коронавирусом

После возвращения из стран с коронавирусной инфекцией COVID-19 украинцам рекомендуют пройти "домашний обсерватор", а в случае недомогания звонить врачу. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Людям, которые посещали страны с зарегистрированными случаями COVID-19, рекомендуют больше находиться дома, а также сократить контакты с родственниками и другими людьми. По словам Ляшко, алгоритм самоизоляции введен в большинстве стран мира.
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При появлении же симптомов следует не идти к врачу, а позвонить ему. Необходимо будет рассказать сведения о своих путешествиях. После этого медик примет решение: либо за больным приедет скорая и его госпитализируют, либо же он сам приедет домой к больному для осмотра.
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