В Минздраве рассказали, как себя вести после посещения стран с коронавирусом

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

После возвращения из стран с коронавирусной инфекцией COVID-19 украинцам рекомендуют пройти "домашний обсерватор", а в случае недомогания звонить врачу. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Людям, которые посещали страны с зарегистрированными случаями COVID-19, рекомендуют больше находиться дома, а также сократить контакты с родственниками и другими людьми. По словам Ляшко, алгоритм самоизоляции введен в большинстве стран мира.

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При появлении же симптомов следует не идти к врачу, а позвонить ему. Необходимо будет рассказать сведения о своих путешествиях. После этого медик примет решение: либо за больным приедет скорая и его госпитализируют, либо же он сам приедет домой к больному для осмотра.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса 80 002 зараженных , 2762 погибших, 30 098 выздоровевших.

COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 26 февраля в мире было

322 больных, умерли десять человек, один выздоровел. а последние сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. Сейчас в стране В последние дни вспышка наблюдается в северной части Италии. З

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