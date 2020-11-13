Ответственность за ложь в декларациях надо вернуть до конца года. В НАБУ объяснили почему
В бюро заявили, что если Верховная Рада не вернет статью, отмененную Конституционным судом, многим чиновникам удастся избежать ответственности
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что уголовную ответственность за внесение в декларации недостоверных данных необходимо вернуть как можно быстрее – желательно, до конца года. Иначе декларанты смогут уйти от ответственности. Аналогичное заявление разместило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
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В бюро отметили, что если ответственность за неправдивые декларации не будет восстановлена на законодательном уровне, чиновники смогут избежать санкций за данные, которые они вносили в 2020 году. Чтобы избежать этого, НАБУ призвало парламент как можно скорее утвердить изменения в Уголовный кодекс и закон о предотвращении коррупции.
Согласно нормам Уголовного кодекса изменения в него могут вноситься только отдельным законом, поэтому для возвращения отмененной Конституционным судом статьи Раде необходимо разработать и принять новый законопроект, объяснили в НАПК.
В агентстве напомнили, что ежегодный период декларирования длится с 1 января до 31 марта, а чтобы привлечь лицо к ответственности за ложь в декларации, необходимая статья УК должна на этот момент уже действовать. И если законопроект будет принят, например, в феврале следующего года, то те, кто успеет подать декларации до этого, останутся безнаказанными.
При этом, из-за скандального решения КСУ все те дела о недостоверном декларировании, которые сейчас рассматриваются судами, тоже будут закрыты, подчеркивается в заявлении НАПК.
- 27 октября 2020 года Конституционный суд отменил статью о наказании за недостоверное декларирование, а также некоторые положения антикоррупционного законодательства.
- 28 октября решение КСУ было опубликовано, в Украине начался конституционный кризис.
- 5 ноября из-за скандального решения КСУ было закрыто дело мэра Одессы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании за 2017 год.
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