Ответственность за ложь в декларациях надо вернуть до конца года. В НАБУ объяснили почему

В бюро заявили, что если Верховная Рада не вернет статью, отмененную Конституционным судом, многим чиновникам удастся избежать ответственности

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что уголовную ответственность за внесение в декларации недостоверных данных необходимо вернуть как можно быстрее – желательно, до конца года. Иначе декларанты смогут уйти от ответственности. Аналогичное заявление разместило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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В бюро отметили, что если ответственность за неправдивые декларации не будет восстановлена на законодательном уровне, чиновники смогут избежать санкций за данные, которые они вносили в 2020 году. Чтобы избежать этого, НАБУ призвало парламент как можно скорее утвердить изменения в Уголовный кодекс и закон о предотвращении коррупции.

Согласно нормам Уголовного кодекса изменения в него могут вноситься только отдельным законом, поэтому для возвращения отмененной Конституционным судом статьи Раде необходимо разработать и принять новый законопроект, объяснили в НАПК.

В агентстве напомнили, что ежегодный период декларирования длится с 1 января до 31 марта, а чтобы привлечь лицо к ответственности за ложь в декларации, необходимая статья УК должна на этот момент уже действовать. И если законопроект будет принят, например, в феврале следующего года, то те, кто успеет подать декларации до этого, останутся безнаказанными.

При этом, из-за скандального решения КСУ все те дела о недостоверном декларировании, которые сейчас рассматриваются судами, тоже будут закрыты, подчеркивается в заявлении НАПК.

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Дарья Мостовая

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