Первый этап нового плана. Возле затонувшего танкера в Одессе начали чистить дно

Если удастся расчистить дно от камней, можно будет избежать необходимости распила корпуса судна

У затонувшего на одесском пляже танкера Delfi начались подготовительные работы – плавучий подъемный кран Атлас-4 разбирает каменную гряду у корпуса судна. Эти камни не дают буксирам и другим кранам подойти ближе к затонувшему танкеру и извлечь его. Об этом сообщил глава компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили, передает Радио Свобода.

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"Именно из-за этих камней и низкой осадки Delfi повредил свой корпус. Плавкран занимается расчисткой дна моря, чтобы технические суда могли спокойно подходить к борту. Кран принадлежит компании Трансшип. Также будет участвовать кран Черноморского порта "Богатырь" на 300 тонн, чтобы развернуть судно и поставить его на ровный киль. Возможно будет использоваться кран Херсонского порта на 150 тонн", – сообщил Хаджишвили.

По его словам, если удастся расчистить дно от камней, можно будет избежать необходимости распила корпуса судна.

По первоначальному плану работ, сначала проведут откачку нефтесодержащих вод, затем дегазацию танков судна, затем попытаются поставить судно на киль и заварить пробоины, а затем, возможно, его отбуксируют в порт.

Хаджишвили отметил, что сейчас компании работают за собственные средства, чтобы помочь городу. В частности, RISOIL S.A. при необходимости обеспечит плавкран из Херсона и судно с дополнительными бонами. Проект разрабатывался при участии Одесского инженерного бюро, специалисты которого занимались и судостроением, и судноподъемом.

Наталия Медведева

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