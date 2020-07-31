Полиция допросила заложников луцкого террориста и свидетелей ЧП
В деле о захвате Максимом Кривошем рейсового автобуса в Луцке допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля
По делу ЧП в Луцке, произошедшего 21 июля, допрошено более 30 свидетелей, 16 потерпевших и назначено 30 экспертиз. Об этом заявил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик во время брифинга.
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Также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания Максима Крывоша. Среди экспертиз назначено в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, автотовароведческая и лингвистическая экспертизы. Хитрик добавил, что книгу "Философия преступника", автором которой называет себя Кривош, также будут исследовать.
Еще Хитрик продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые изъяли у подозреваемого при задержании - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.
Досудебное расследование продолжается, проверяются все связи Кривоша, устанавливается происхождение оружия. Тщательно также изучаются все заявления о предстоящих терактах, сделанных Кривошем.
- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, требуя от топ-политиков и духовенства Украины ролики, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), и угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
- 23 июля суд отправил Кривоша под безальтернативный арест на 60 дней.
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