Полиция допросила заложников луцкого террориста и свидетелей ЧП

В деле о захвате Максимом Кривошем рейсового автобуса в Луцке допрошены 16 потерпевших и 33 свидетеля

По делу ЧП в Луцке, произошедшего 21 июля, допрошено более 30 свидетелей, 16 потерпевших и назначено 30 экспертиз. Об этом заявил начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания Максима Крывоша. Среди экспертиз назначено в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, автотовароведческая и лингвистическая экспертизы. Хитрик добавил, что книгу "Философия преступника", автором которой называет себя Кривош, также будут исследовать.

Еще Хитрик продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые изъяли у подозреваемого при задержании - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд.

Досудебное расследование продолжается, проверяются все связи Кривоша, устанавливается происхождение оружия. Тщательно также изучаются все заявления о предстоящих терактах, сделанных Кривошем.

Читайте также: События в Луцке. В МВД объяснили, почему спецназ прибыл уже после задержания

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.