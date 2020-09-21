Только в двух областях Украины нет широкого распространения коронавируса – Минздрав
В четырех областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней
Широкое распространение коронавируса наблюдается во всех областях Украины, кроме Кировоградской и Херсонской. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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На 21 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киевской, Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней.
Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (390,9), Черновицкой (210,4) и Ивано-Франковской (160,4) областях.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине – 2675 новых заболевших коронавирусом.
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