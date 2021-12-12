Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте и получил особую награду – Международный меч. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

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Для Украины это уже третья награда: в том году ее получил курсант Антон Совенко, а в 2019-м – Артем Бараненко.

Награда ежегодно присуждается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии обучались офицеры из 26 разных стран.

Украинцу Павлу Лейси вручила награду принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь суверена.

Генштаб ВСУ также сообщает, что начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси медаль Сандхерста за выдающиеся достижения.

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Оксана Житнюк

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