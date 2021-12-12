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Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 20:58
Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск - Фото
Кадет Павел Лейси (Фото - Генштаб ВСУ)

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте и получил особую награду – Международный меч. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

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Для Украины это уже третья награда: в том году ее получил курсант Антон Совенко, а в 2019-м – Артем Бараненко.

Награда ежегодно присуждается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии обучались офицеры из 26 разных стран.

Украинцу Павлу Лейси вручила награду принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь суверена.

Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

Генштаб ВСУ также сообщает, что начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси медаль Сандхерста за выдающиеся достижения.

Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск

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Оксана Житнюк
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ВСУ награда академия Павел Лейси кадет Сандгерст
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