Украинец стал лучшим иностранным студентом британской академии сухопутных войск
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте и получил особую награду – Международный меч. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.
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Для Украины это уже третья награда: в том году ее получил курсант Антон Совенко, а в 2019-м – Артем Бараненко.
Награда ежегодно присуждается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии обучались офицеры из 26 разных стран.
Украинцу Павлу Лейси вручила награду принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь суверена.
Генштаб ВСУ также сообщает, что начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси медаль Сандхерста за выдающиеся достижения.
- 14 октября 2021-го посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз. Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.
- 16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.
- 9 декабря сообщалось, что Великобритания выделяет дополнительно 1 млрд фунтов на поддержку Украины.
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