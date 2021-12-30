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Украинцев просят в праздники вызывать скорую при острой необходимости: когда набирать 103

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 16:33
Украинцев просят в праздники вызывать скорую при острой необходимости: когда набирать 103 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В праздничные дни (особенно в новогоднюю ночь) скорая помощь будет работать в усиленном режиме, если позволит количество бригад в регионе. Национальная служба здоровья просит украинцев без острой необходимости не набирать 103.

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"Напоминаем, что 103 следует набирать тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в ней нуждающийся", – сказано в сообщении.

Скриншот Facebook

В НСЗУ напомнили, что скорая бесплатно приедет к пациенту, если ему необходима экстренная помощь медиков.

При каких симптомах нужно вызывать медицинскую бригаду:

- обморок;

- судороги;

- внезапные расстройства дыхания;

- внезапная боль в области сердца;

- рвота кровью и наружное кровотечение;

- острая боль в брюшной полости;

- признаки острых инфекционных заболеваний;

- нарушение речи, возникшая внезапно слабость в конечностях;

- гипо- и гипергликемическая кома;

- острые психические расстройства, угрожающие жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

- все виды травм – ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;

- поражение электрическим током, молнией, тепловой удар, переохлаждение, асфиксия всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

- повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций – дорожно-транспортных происшествий, аварий на производстве, стихийных бедствий и т.д.;

- отравление, укусы животных, змей, пауков и насекомых;

- нарушение нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

При вызове скорой помощи пациент получит медицинскую помощь без декларации с семейным врачом или направления от него.

  • 10 октября 2021 года по номеру 103 в скорую обратились рекордное количество раз.
  • В Минздраве перечислили симптомы, при которых лечащимся на дому пациентам с коронавирусом необходимо вызвать скорую помощь.

Читайте также: Коронавирус. Врачи скорых будут делать экспресс-тесты – в исключительных случаях

Яна Катасонова
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