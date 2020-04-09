В Минздраве напомнили, как правильно носить маску – инфографика

Маска (фото - пресс-служба Минздрава)

В Facebook Министерства здравоохранения рассказали правила использования защитной маски во время карантина.

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1. Маску необходимо надевать чистыми руками (перед этим их стоит вымыть с мылом или обработать антисептиком);

2. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать как рот, так и нос;

3. Во время ношения маски нельзя трогать ее руками;

4. Маску нельзя носить на шее, подбородке, одном ухе и любым другим, кроме правильного, способом.

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17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

3 апреля правительство ужесточило меры карантина.

руководство страны заявило , что с ейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая. Вчера

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Фото - пресс-служба Минздрава