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В Минздраве напомнили, как правильно носить маску – инфографика

В Минздраве напомнили, как правильно носить маску – инфографика - Фото
Маска (фото - пресс-служба Минздрава)
09.04.2020, 12:37

Маску во время карантина нужно носить в общественных местах. Чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом, ее не стоит касаться после того, как надели

В Facebook Министерства здравоохранения рассказали правила использования защитной маски во время карантина.

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1. Маску необходимо надевать чистыми руками (перед этим их стоит вымыть с мылом или обработать антисептиком);

2. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать как рот, так и нос;

3. Во время ношения маски нельзя трогать ее руками;

4. Маску нельзя носить на шее, подбородке, одном ухе и любым другим, кроме правильного, способом.

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  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 3 апреля правительство ужесточило меры карантина. 
  • Вчера руководство страны заявило, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.

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Фото - пресс-служба Минздрава

Марк Сировой
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