В Минздраве напомнили, как правильно носить маску – инфографика

В Facebook Министерства здравоохранения рассказали правила использования защитной маски во время карантина.
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1. Маску необходимо надевать чистыми руками (перед этим их стоит вымыть с мылом или обработать антисептиком);
2. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать как рот, так и нос;
3. Во время ношения маски нельзя трогать ее руками;
4. Маску нельзя носить на шее, подбородке, одном ухе и любым другим, кроме правильного, способом.
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Фото - пресс-служба Минздрава