В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 продержится еще неделю-две

Ожидается, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут фиксироваться еще в течение двух недель. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Укринформ.

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"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего, конечно, будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", – сказал чиновник.

На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавируса каждый год, Комарида ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем.

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус, и будет ли вакцинация ежегодной. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", – сказал Комарида.

Вадим Ребрина

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