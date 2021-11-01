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В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 продержится еще неделю-две

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 18:56
В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 продержится еще неделю-две - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Ожидается, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут фиксироваться еще в течение двух недель. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Укринформ.

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"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего, конечно, будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", – сказал чиновник.

На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавируса каждый год, Комарида ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем.

"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус, и будет ли вакцинация ежегодной. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", – сказал Комарида.

Вадим Ребрина
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минздрав коронавирус алексей комарида
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