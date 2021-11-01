В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 продержится еще неделю-две
Ожидается, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 будут фиксироваться еще в течение двух недель. Об этом на брифинге сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Укринформ.
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"По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего, конечно, будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация", – сказал чиновник.
На вопрос о том, нужно ли будет вакцинироваться от коронавируса каждый год, Комарида ответил, что пока никто не может предсказать, как будет вести себя вирус в дальнейшем.
"Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус, и будет ли вакцинация ежегодной. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации по всему миру. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум на ближайшие два года", – сказал Комарида.
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону ввели еще в семи областях.
- Сегодня, 1 ноября, Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
- В октябре в Украине выросло количество желающих привиться. Это происходило на фоне введения в областях красной зоны карантина.
- Сегодня в МОЗ заявили, что уровень госпитализации больных коронавирусом находится на плато уже шестой день благодаря темпам вакцинации.
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