В оккупированном Старобешево Донецкой области – взрывы и пожар в районе ТЭС – видео
Старобешевская ТЭС (Фото: wikipedia)

Во временно оккупированном Старобешево Донецкой области прогремели взрывы и начался пожар. Под атаку могла попасть местна теплоэлектростанция.

Информация о взрывах появилась на ресурсах россиян вечером 11 ноября. Вместе с этим около 20:30 появились сообщения о скачках напряжения и проблемах с электричеством на всей временно оккупированной территории Донецкой области.

Россияне не комментировали инцидент. Украинская сторона также не делала никаких официальных заявлений.

Телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что под ударом могла быть Старобешевская ТЕС, мощность которой около 2,3 ГВт. Расположена она в поселке Новый Свет Старобешевского района. Как утверждает Телеграм-канал OSINTsupernova+, эта станция остается одной из главных для энергоснабжения оккупированной части Донецкой области.

  • Вечером 8 ноября сообщалось, что в российском Белгороде и области блэкаут – более 20 000 абонентов остались без электроэнергии после сообщений о ракетной опасности. На утро 9 ноября власти Белгорода признали, что в городе серьезно повреждены системы энерго- и теплоснабжения.
  • Также исчез свет в 10 населенных пунктах Курской области. На одном из объектов энергетики начался пожар.
  • В ночь на 9 ноября был атакован российский Воронеж, в результате чего у местных были перебои со светом и отоплением.
Донецкая областьтэсСтаробешево