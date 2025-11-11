В оккупированном Старобешево Донецкой области – взрывы и пожар в районе ТЭС – видео

Старобешевская ТЭС (Фото: wikipedia)

Во временно оккупированном Старобешево Донецкой области прогремели взрывы и начался пожар. Под атаку могла попасть местна теплоэлектростанция.

Информация о взрывах появилась на ресурсах россиян вечером 11 ноября. Вместе с этим около 20:30 появились сообщения о скачках напряжения и проблемах с электричеством на всей временно оккупированной территории Донецкой области.

Россияне не комментировали инцидент. Украинская сторона также не делала никаких официальных заявлений.

Телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что под ударом могла быть Старобешевская ТЕС, мощность которой около 2,3 ГВт. Расположена она в поселке Новый Свет Старобешевского района. Как утверждает Телеграм-канал OSINTsupernova+, эта станция остается одной из главных для энергоснабжения оккупированной части Донецкой области.