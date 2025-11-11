В окупованому Старобешевому Донецької області – вибухи та пожежа в районі ТЕС – відео

Старобешівська ТЕС (Фото: wikipedia)

У тимчасово окупованому Старобешевому на Донеччині прогриміли вибухи та почалася пожежа. Під атаку могла потрапити місцева теплоелектростанція.

Інформація про вибухи з'явилася на ресурсах росіян ввечері 11 листопада. Разом із цим близько 20:30 з'явилися повідомлення про стрибки напруги та проблеми з електрикою на всій тимчасово окупованій території Донецької області.

Росіяни не коментували інцидент. Українська сторона також не робила жодних офіційних заяв.

Телеграм-канал Exilenova+ повідомив, що під ударом могла бути Старобешівська ТЕС, потужність якої близько 2,3 ГВт. Розташована вона в селищі Новий Світ Старобешівського району. Як стверджує Телеграм-канал OSINTsupernova+, ця станція залишається однією з головних для енергопостачання окупованої частини Донецької області.