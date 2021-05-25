В посольстве разъяснили, как будет происходить транзит украинцев через Беларусь

дополнено

Гражданам Украины, которые с 26 мая авиационным путем будут прибывать в Беларусь с территории третьих стран с целью транзита для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Беларуси необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину.

Сейчас на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны – Доманово", "Мохро – Дольск", "Новая Рудня – Выступовичи", "Александровка – Вильча", "Новая Гута – Новые Яриловичи", "Веселовка – Сеньковка".

В посольстве обратили внимание, что в случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта) или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции. Выехать в Украину можно будет только после завершения срока самоизоляции.

ДОПОЛНЕНО В 18:15. "Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, то ограничений на выезд из Беларуси у него нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, Чернигов", – сказал в комментарии BBC Украина посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Для людей, которые едут на лечение в Беларусь или возвращаются после лечения лучше обратиться в посольство, говорит дипломат.

"Но если у таких людей есть официальное приглашение от беларуских лечебных учреждений, то эти вопросы с беларуским Минздравом и пограничниками мы решали. Люди беспрепятственно приезжали наземным транспортом", – сказал посол.

Для украинцев, которые проживают в Беларуси на постоянной основе и имеют вид на жительство, действуют определенные ограничения, которые еще раньше ввели беларуские власти.

Для выезда из Беларуси, даже для простого возвращения в Украину, украинцам нужно получить специальное разрешение. Власти Беларуси просто так не выпускает своих граждан и людей, постоянно проживающих в стране, пишет агентство.

Читайте также: "Абсурд". В посольстве Беларуси отреагировали на прекращение авиасообщения с Украиной

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.