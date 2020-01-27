В СНБО определили, что делать из-за распространения коронавируса

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)

В связи с распространением нового коронавируса приоритетными задачами являются организация дипломатическими представительствами полного учета украинских граждан, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установление контактов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

Минздраву поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления рекомендаций о признаках вируса; мерах по предупреждению и лечению.

Читайте также: Новый коронавирус. В СНБО заявили, что ситуация под контролем

Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медпрепаратами и оборудованием.

Посольству Украины в Китае - обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а МИД - рекомендовать украинцам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса, который вызывает пневмонию.

В провинции Хубэй закрывают на карантин города, отменены все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.

27 января сообщалось, что к оличество жертв нового вируса в Китае достигло уже 80 человек за последние сутки.

Читайте также: Новый коронавирус из Китая: все главные новости