В Украине более полумиллиона вакцинированных от коронавируса: данные по областям
В Украине число вакцинированных от коронавируса превысило 500 000. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.
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За прошедшие сутки были вакцинированы 16 169 человек, все они получили первую дозу вакцины.
Всего с начала кампании вакцинации прививку от коронавируса получили 508 046 человек, из них пятеро вакцинировались обеими дозами (двое получили первую дозу за границей), 508 044 – только первой.
Больше всего прививок за сутки сделано в Киеве (1679), также в Киеве наибольшее число вакцинированных от COVID-19 за все время (48 227).
Использованы 464 980 доз вакцины AstraZeneca, 24 740 Sinovac и 18 324 Pfizer-BioNTech.
Данные по областям:
- Вчера, 22 апреля 2021 года, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer. Это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля – CoronaVac (от китайской компании Sinovac).
- Сегодня, 23 апреля, в Украину прибыла партия из 367 200 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
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