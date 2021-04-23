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В Украине более полумиллиона вакцинированных от коронавируса: данные по областям

23.04.2021, 11:40
В Украине более полумиллиона вакцинированных от коронавируса: данные по областям - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В Украине число вакцинированных от коронавируса превысило 500 000. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Минздрава.

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За прошедшие сутки были вакцинированы 16 169 человек, все они получили первую дозу вакцины.

Всего с начала кампании вакцинации прививку от коронавируса получили 508 046 человек, из них пятеро вакцинировались обеими дозами (двое получили первую дозу за границей), 508 044 – только первой.

Больше всего прививок за сутки сделано в Киеве (1679), также в Киеве наибольшее число вакцинированных от COVID-19 за все время (48 227).

Использованы 464 980 доз вакцины AstraZeneca, 24 740 Sinovac и 18 324 Pfizer-BioNTech.

Данные по областям:

Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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