В Украине под 2000 заболевших COVID-19 за сутки: динамика по Киеву и областям

За прошедшие сутки в Украине выявили 1864 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2810). Больше всего случаев коронавируса – в Киеве (256), Черкасской (135), Житомирской (132), Киевской (131) и Донецкой (119) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 133 инфицированных (днем ранее – 138), выздоровели – 4527 (4279), были госпитализированы – 1053 (1832).

Официально сделали 25 616 тестов на коронавирус (38 069). Методом ПЦР – 8899 (13 548), ИФА – 1881 (2616), экспресс-тестов – 14 836 (21 905).

На утро 27 декабря в Украине выявили 3 646 988 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умер 94 971 человек, выздоровели 3 432 739 пациентов.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 256 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 251);

Винницкая область – 54 (111);

Волынская – 91 (126);

Днепропетровская – 55 (167);

Донецкая – 119 (120);

Житомирская – 132 (172);

Закарпатская – 62 (84);

Запорожская – 59 (51);

Ивано-Франковская – 67 (135);

Киевская – 131 (196);

Кировоградская – 57 (70);

Луганская – 1(6);

Львовская – 56 (164);

Николаевская – 42 (82);

Одесская – 83 (117);

Полтавская – 39 (90);

Ровенская – 50 (86);

Сумская – 38 (106);

Тернопольская – 91 (134);

Харьковская – 64 (95);

Херсонская – 24 (22);

Хмельницкая – 39 (123);

Черкасская – 135 (150);

Черновицкая – 47 (67);

Черниговская – 72 (85).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине начали делать дополнительную прививку от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом и третью (бустерную) дозу вакцины – медикам и работников интернатов.

Базовая стратегия Минздрава – ревакцинация украинцев двумя дозами через год после первого курса прививок.

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Марк Сировой

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