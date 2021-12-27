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В Украине под 2000 заболевших COVID-19 за сутки: динамика по Киеву и областям

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27.12.2021, 08:23
В Украине под 2000 заболевших COVID-19 за сутки: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 1864 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2810). Больше всего случаев коронавируса – в Киеве (256), Черкасской (135), Житомирской (132), Киевской (131) и Донецкой (119) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 133 инфицированных (днем ранее – 138), выздоровели – 4527 (4279), были госпитализированы – 1053 (1832).

Официально сделали 25 616 тестов на коронавирус (38 069). Методом ПЦР – 8899 (13 548), ИФА – 1881 (2616), экспресс-тестов – 14 836 (21 905).

На утро 27 декабря в Украине выявили 3 646 988 заболевших COVID-19 за все время эпидемии: умер 94 971 человек, выздоровели 3 432 739 пациентов.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 256 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 251);
Винницкая область – 54 (111);
Волынская – 91 (126);
Днепропетровская – 55 (167);
Донецкая – 119 (120);
Житомирская – 132 (172);
Закарпатская – 62 (84);
Запорожская – 59 (51);
Ивано-Франковская – 67 (135);
Киевская – 131 (196);
Кировоградская – 57 (70);
Луганская – 1(6);
Львовская – 56 (164);
Николаевская – 42 (82);
Одесская – 83 (117);
Полтавская – 39 (90);
Ровенская – 50 (86);
Сумская – 38 (106);
Тернопольская – 91 (134);
Харьковская – 64 (95);
Херсонская – 24 (22);
Хмельницкая – 39 (123);
Черкасская – 135 (150);
Черновицкая – 47 (67);
Черниговская – 72 (85).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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