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В Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: впервые более 32 000 случаев за сутки

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 08:20
В Украине – рекорд заболеваемости COVID-19: впервые более 32 000 случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 26 января, в Украине выявили 32 393 заболевших коронавирусом (днем ранее – 24 321), это рекордный показатель за все время эпидемии. Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696), Житомирской (2467) областях и Киеве (2012), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей Украине умерли 154 инфицированных (днем ранее – 141), выздоровели – 5237 (5514), были госпитализированы – 3016 (3073).

Было сделано 164 734 теста на коронавирус (157 918). Методом ПЦР – 94 996 (79 688), ИФА – 7288 (7347), экспресс-тестов – 62 450 (70 883).

На утро 27 января в Украине выявили 3 946 202 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 738 человек, выздоровели – 3 601 952.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Новость дополняется…

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Марк Сировой
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Украина киев рекорд коронавирус COVID-19 области
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