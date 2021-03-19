В Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек за сутки: больше всего – в Киеве
В Украине впервые вакцинировали против коронавируса более 10 000 человек за сутки. Об этом говорится в данных Минздрава.
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Как сообщается, 18 марта прививку от COVID-19 сделали 10 959 людям, что на 1127 больше, чем было днем ранее. Больше всего человек за сутки вакцинировали в Киеве (890), с начала вакцинальной кампании – в Донецкой области (7484).
С начала иммунизации в Украине получили прививки 92 713 человек, завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек, в список ожидания записались 290 785.
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Динамика вакцинации в Киеве и областях:
- В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford). Главсанврач Виктор Ляшко заверяет: до конца года вакцинируют всех желающих.
- 16 марта Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что побочные эффекты после вакцины выявлены у 0,5% привитых.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 16 000 заболевших. На фоне высокой заболеваемости с завтрашнего дня в Киеве вводят локдаун.
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