В Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек за сутки: больше всего – в Киеве

В Украине впервые вакцинировали против коронавируса более 10 000 человек за сутки. Об этом говорится в данных Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, 18 марта прививку от COVID-19 сделали 10 959 людям, что на 1127 больше, чем было днем ранее. Больше всего человек за сутки вакцинировали в Киеве (890), с начала вакцинальной кампании – в Донецкой области (7484).

С начала иммунизации в Украине получили прививки 92 713 человек, завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек, в список ожидания записались 290 785.

Читайте также: Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за 100 дней – успевает за 58

Динамика вакцинации в Киеве и областях:

Читайте также: "Начнем набирать темпы". Ляшко сравнил скорость вакцинации в Украине и Франции

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.