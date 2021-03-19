UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек за сутки: больше всего – в Киеве

19.03.2021, 09:47
В Украине впервые вакцинировали более 10 000 человек за сутки: больше всего – в Киеве - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Украине впервые вакцинировали против коронавируса более 10 000 человек за сутки. Об этом говорится в данных Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, 18 марта прививку от COVID-19 сделали 10 959 людям, что на 1127 больше, чем было днем ранее. Больше всего человек за сутки вакцинировали в Киеве (890), с начала вакцинальной кампании – в Донецкой области (7484).

С начала иммунизации в Украине получили прививки 92 713 человек, завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек, в список ожидания записались 290 785.

Читайте также: Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за 100 дней – успевает за 58

Динамика вакцинации в Киеве и областях:

Читайте также: "Начнем набирать темпы". Ляшко сравнил скорость вакцинации в Украине и Франции

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 COVISHIELD
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 