В Украине вторые сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям

Вчера, 13 января в Украине выявили 10 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 046). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1193), Львовской (1003), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691) и Винницкой (648) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 140 инфицированных (днем ранее – 191), выздоровели – 7285 (7202), были госпитализированы – 1656 (1676).

Было сделано 79 066 тестов (79 047). Методом ПЦР – 37 216 (36 660), ИФА – 6694 (6072), экспресс-тестов – 35 156 (36 315).

На утро 14 января в Украине выявили 3 737 510 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 98 068 инфицированных, выздоровели – 3 545 111.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1193 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 997);

Винницкая область – 648 (510);

Волынская – 168 (88);

Днепропетровская – 427 (362);

Донецкая – 314 (354);

Житомирская – 252 (367);

Закарпатская – 278 (413);

Запорожская – 175 (222);

Ивано-Франковская – 880 (983);

Киевская – 394 (376);

Кировоградская – 71 (64);

Луганская – 98 (98);

Львовская – 1001 (949);

Николаевская – 193 (174);

Одесская – 516 (508);

Полтавская – 521 (431);

Ровенская – 317 (273);

Сумская – 538 (510);

Тернопольская – 371 (389);

Харьковская – 691 (560);

Херсонская – 92 (95);

Хмельницкая – 443 (367);

Черкасская – 292 (293);

Черновицкая – 409 (350);

Черниговская – 194.

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

В Украине начинается новая волна коронавируса со штаммом омикрон, говорят в НАН. По ожиданиям ученых, она будет стремительнее предыдущих волн.

В Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса. Третью дозу прививки можно получить через шесть месяцев после второй.

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Марк Сировой

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