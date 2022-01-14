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В Украине вторые сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям

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14.01.2022, 08:30
В Украине вторые сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 13 января в Украине выявили 10 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 046). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1193), Львовской (1003), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691) и Винницкой (648) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 140 инфицированных (днем ранее – 191), выздоровели – 7285 (7202), были госпитализированы – 1656 (1676).

Было сделано 79 066 тестов (79 047). Методом ПЦР – 37 216 (36 660), ИФА – 6694 (6072), экспресс-тестов – 35 156 (36 315).

На утро 14 января в Украине выявили 3 737 510 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 98 068 инфицированных, выздоровели – 3 545 111. 

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1193 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 997);
Винницкая область – 648 (510);
Волынская – 168 (88);
Днепропетровская – 427 (362);
Донецкая – 314 (354);
Житомирская – 252 (367);
Закарпатская – 278 (413);
Запорожская – 175 (222);
Ивано-Франковская – 880 (983);
Киевская – 394 (376);
Кировоградская – 71 (64);
Луганская – 98 (98);
Львовская – 1001 (949);
Николаевская – 193 (174);
Одесская – 516 (508);
Полтавская – 521 (431);
Ровенская – 317 (273);
Сумская – 538 (510);
Тернопольская – 371 (389);
Харьковская – 691 (560);
Херсонская – 92 (95);
Хмельницкая – 443 (367);
Черкасская – 292 (293);
Черновицкая – 409 (350);
Черниговская – 194.

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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