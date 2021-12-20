За сутки в Украине выявили более 2500 заболевших COVID-19: в Херсонской области – 0

Вчера, 19 декабря, в Украине выявили 2536 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3602). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (497), Волынской (170), Черкасской (132) и Харьковской (133), не выявили новых инфицированных в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране за сутки умерли 157 больных коронавирусом (днем ранее – 176), выздоровели – 6690 (6866), были госпитализированы – 1241 (2129).

Официально сделали 26 912 тестов на COVID-19 (44 590). Методом ПЦР – 10 987 (18 299), ИФА – 1690 (4184), экспресс-тестов – 14 235 (22 107).

Всего на утро 20 декабря в Украине выявили 3 610 687 заболевших коронавирусом: умерли 93 262 инфицированных, выздоровели – 3 331 865.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 497 заболевших COVID-19 за сутки (днем раньше – 374);

Винницкая область – 69 (145);

Волынская – 170 (142);

Днепропетровская – 50 (236);

Донецкая – 121 (124);

Житомирская – 123 (191);

Закарпатская – 65 (115);

Запорожская – 110 (165);

Ивано-Франковская – 101 (134);

Киевская – 121 (274);

Кировоградская – 74 (99);

Луганская – 6 (9);

Львовская – 124 (221);

Николаевская – 89 (105);

Одесская – 63 (163);

Полтавская – 56 (139);

Ровенская – 51 (119);

Сумская – 47 (114);

Тернопольская – 98 (160);

Харьковская – 133 (92);

Херсонская – 0 (26);

Хмельницкая – 77 (183);

Черкасская – 132 (93);

Черновицкая – 78 (1);

Черниговская – 81 (88).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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