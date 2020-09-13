В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело 547 человек – наименьшее число за неделю

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 154 335 заболевших COVID-19, 3178 человек умерли

За прошедшие сутки в Украине выявили 2476 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3103), умерли 30 человек (днем ранее – 72). Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки выздоровели 547 пациентов (днем ранее - 1341) – наименьшее число за неделю.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 154 335 заболевших, 68 893 выздоровевших и 3178 умерших.

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Наталия Медведева

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