Во Львове открыли мемориальную доску убитому Андрею Парубию – фото
Во Львове 7 октября возле дома, где убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, открыли мемориальную таблицу. Об этом сообщает местное медиа "Високий замок".
Таблицу установили на фасаде дома № 48 по улице Академика Ефремова – именно здесь произошло убийство политика 30 августа. Торжественное открытие состоялось в 15:00 на 40-й день после смерти Парубия, передает "Твоє місто".
На мероприятии присутствовали дочь и отец политика, а также неравнодушные львовяне и духовенство. Над оформлением таблицы работали совместно с семьей убитого.
"Таково его предназначение – быть сыном, сыном Украины", – сказал Владимир Парубий.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержании мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Впоследствии полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого, при этом правоохранители переквалифицировали производство.
- 1 октября президент Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины посмертно, а 3 октября СБУ сообщила, что подозреваемый действовал по заказу России.
