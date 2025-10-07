Во Львове открыли мемориальную доску убитому Андрею Парубию – фото

Доску в честь Парубия открыли на фасаде дома, возле которого экс-спикер ВР был убит

Мемориальная доска (Фото: ''Твоє місто'')

Во Львове 7 октября возле дома, где убили бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, открыли мемориальную таблицу. Об этом сообщает местное медиа "Високий замок".

Таблицу установили на фасаде дома № 48 по улице Академика Ефремова – именно здесь произошло убийство политика 30 августа. Торжественное открытие состоялось в 15:00 на 40-й день после смерти Парубия, передает "Твоє місто".

На мероприятии присутствовали дочь и отец политика, а также неравнодушные львовяне и духовенство. Над оформлением таблицы работали совместно с семьей убитого.

"Таково его предназначение – быть сыном, сыном Украины", – сказал Владимир Парубий.