У Львові відкрили меморіальну дошку вбитому Андрію Парубію – фото
У Львові 7 жовтня біля будинку, де вбили колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, відкрили меморіальну таблицю. Про це повідомляє місцеве медіа Високий замок.
Таблицю встановили на фасаді будинку № 48 по вулиці Академіка Єфремова – саме тут сталося вбивство політика 30 серпня. Урочисте відкриття відбулося о 15:00 на 40-й день після смерті Парубія, передає Твоє місто.
На заході були присутні донька й батько політика, а також небайдужі львівʼяни та духовенство. Над оформленням таблиці працювали спільно з родиною вбитого.
"Таке його призначення – бути сином, сином України", – сказав Володимир Парубій.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Згодом поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
- 1 жовтня президент Зеленський надав Парубію звання Героя України посмертно, а 3 жовтня СБУ повідомила, що підозрюваний діяв на замовлення Росії.
Коментарі (0)