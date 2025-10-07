У Львові відкрили меморіальну дошку вбитому Андрію Парубію – фото

Дошку на честь Парубія відкрили на фасаді будинку, біля якого ексспікера ВР було вбито

Меморіальна дошка (Фото: Твоє місто)

У Львові 7 жовтня біля будинку, де вбили колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, відкрили меморіальну таблицю. Про це повідомляє місцеве медіа Високий замок.

Таблицю встановили на фасаді будинку № 48 по вулиці Академіка Єфремова – саме тут сталося вбивство політика 30 серпня. Урочисте відкриття відбулося о 15:00 на 40-й день після смерті Парубія, передає Твоє місто.

На заході були присутні донька й батько політика, а також небайдужі львівʼяни та духовенство. Над оформленням таблиці працювали спільно з родиною вбитого.

"Таке його призначення – бути сином, сином України", – сказав Володимир Парубій.