Под стенами Конституционного суда продолжаются протесты против принятого им скандального решения об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. В ход уже пошли дымовые шашки, презервативы и файера, а главным лозунгом митинга стало "отправим судей в Ростов".

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Протестующие скандируют "Ганьба!" и бросают дымовые шашки на территорию суда. Принять участие в протестах пришли, в том числе, и представители отдельных политических сил.

Позже здание суда оцепили правоохранители. Визуально складывается впечатление, что их не меньше, чем протестующих.