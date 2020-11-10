Православная церковь Украины наградила орденом нацгвардейца Маркива: видео

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Награду вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе

Нацгвардейцу Виталию Маркиву вручили орден Архистратига Михаила – награду Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Награду вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Глава ПЦУ рассказал, что Архистратиг Михаил стоит во главе небесного воинства.

Маркив поблагодарил ПЦУ за награду и поддержку, а также заявил, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.

Митрополит Епифаний вместе с Маркивым осмотрели стену памяти, размещенную на внешнем стене Михайловского собора и поставили в православном храме свечи в память о павших защитников Украины.

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Теги: Виталий Маркив, нацгвардия, орден, епифаний, пцу
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