Православная церковь Украины наградила орденом нацгвардейца Маркива: видео

Нацгвардейцу Виталию Маркиву вручили орден Архистратига Михаила – награду Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Награду вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Глава ПЦУ рассказал, что Архистратиг Михаил стоит во главе небесного воинства.

Маркив поблагодарил ПЦУ за награду и поддержку, а также заявил, что планирует продолжить службу в Национальной гвардии.

Митрополит Епифаний вместе с Маркивым осмотрели стену памяти, размещенную на внешнем стене Михайловского собора и поставили в православном храме свечи в память о павших защитников Украины.

24 мая 2014 года под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

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