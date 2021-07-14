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Евро-2020. УЕФА назвал лучший гол чемпионата: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 21:38
Евро-2020. УЕФА назвал лучший гол чемпионата: видео - Фото
Патрик Шик (Фото: EPA-EFE/Alex Pantling)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол чемпионата Евро-2020. Его автором стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Удар Патрика Шика, нанесенный почти с середины поля и поразивший ворота соперника в матче Чехии против Шотландии, получил за сутки почти 800 000 голосов болельщиков, которым предложили выбрать лучший гол чемпионата Европы по футболу.

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Публикация от UEFA EURO 2020 (@euro2020)

Технические наблюдатели УЕФА выбрали 10 голов-претендентов на звание лучшего. Победителя выбирали болельщики всего мира. 

В число топ-10 голов попал и удар украинца Андрея Ярмоленко в игре против Нидерландов.

Десятка лучших голов Евро-2020 от технических наблюдателей УЕФА: 

Патрик Шик, Шотландия 0:2 Чехия (14.06, тур 1)

Поль Погба, Франция 3:3 Швейцария, 4-5 пенальти (28.06, 1/8 финала)

Лука Модрич, Хорватия 3:1 Шотландия (22.06, 3-й тур)

Лоренцо Инсинье, Бельгия 1:2 Италия – (02.07, четвертьфинал)

Кевин Де Брюйне, Дания 1:2 Бельгия (17.06, 2-й тур)

Криштиану Роналду, Венгрия 0:3 Португалия (15.06, тур 1)

Альваро Мората, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал)

Миккель Дамсгаард, Англия 2:1 Дания, (07.07, полуфинал)

Андрей Ярмоленко, Нидерланды 3:2 Украина (13.06, тур 1)

Федерико Кьеза, Италия 1:1 Испания, 4:2 пенальти (06.07, полуфинал)

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Наталия Медведева
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футбол гол евро-2020
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