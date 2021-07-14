UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гол сборной Украины номинирован на звание лучшего на Евро-2020. Как проголосовать – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 09:32
Гол сборной Украины номинирован на звание лучшего на Евро-2020. Как проголосовать – видео - Фото
Андрей Ярмоленко после гола в матче Нидерланды 3 - 2 Украина, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов номинирован на звание лучшего на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ярмоленко забил гол во втором тайме, когда Украина проигрывала Нидерландам со счетом 2:0. Вингер обыгрался с форвардом Романом Яремчуком и забил гол красивым обводным ударом в девятку из-за пределов штрафной площадки. Матч в итоге закончился со счетом 3:2 в пользу Нидерландов.

Смотрите также: Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020 – видео лучших моментов его игры

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Конкурентами Ярмоленко за звание автора лучшего гола на Евро-2020 стали: Криштиану Роналду (Португалия, гол Венгрии), Патрик Шик (Чехия, гол Шотландии), Кевин Де Брюйне (Бельгия, гол Дании), Лука Модрич (Хорватия, гол Шотландии), Поль Погба (Франция, гол Швейцарии), Лоренцо Инсинье (Италия, гол Бельгии), Федерико Кьеза (Италия, гол Испании), Альваро Мората (Испания, гол Италии) и Миккель Дамсгорд (Дания, гол Англии).

Проголосовать за лучший гол Евро-2020 можно на сайте УЕФА. Для этого достаточно поставить лайк под видео. Голосование продлится до 16:00 14 июля, отмечали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Читайте также: В Токио не поедет. Украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на четыре года

Видео – UEFA EURO 2020 / Українська асоціація футболу

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео гол сборная украины андрей ярмоленко евро-2020 сборная нидерландов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 