Гол сборной Украины номинирован на звание лучшего на Евро-2020. Как проголосовать – видео

Гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов номинирован на звание лучшего на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Ярмоленко забил гол во втором тайме, когда Украина проигрывала Нидерландам со счетом 2:0. Вингер обыгрался с форвардом Романом Яремчуком и забил гол красивым обводным ударом в девятку из-за пределов штрафной площадки. Матч в итоге закончился со счетом 3:2 в пользу Нидерландов.

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Конкурентами Ярмоленко за звание автора лучшего гола на Евро-2020 стали: Криштиану Роналду (Португалия, гол Венгрии), Патрик Шик (Чехия, гол Шотландии), Кевин Де Брюйне (Бельгия, гол Дании), Лука Модрич (Хорватия, гол Шотландии), Поль Погба (Франция, гол Швейцарии), Лоренцо Инсинье (Италия, гол Бельгии), Федерико Кьеза (Италия, гол Испании), Альваро Мората (Испания, гол Италии) и Миккель Дамсгорд (Дания, гол Англии).

Проголосовать за лучший гол Евро-2020 можно на сайте УЕФА. Для этого достаточно поставить лайк под видео. Голосование продлится до 16:00 14 июля, отмечали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

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Видео – UEFA EURO 2020 / Українська асоціація футболу

Марк Сировой

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