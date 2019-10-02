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Футбол. Результаты второго тура Лиги чемпионов: все голы – видео

Футбол. Результаты второго тура Лиги чемпионов: все голы – видео - Фото
Серж Гнарби, "Бавария" Мюнхен (Фото: uefa.com)
02.10.2019, 08:27

Мюнхенская "Бавария" забила семь мячей в ворота прошлогоднего финалиста турнира, а "Реал" сенсационно сыграл в ничью с "Брюгге"

1 октября 16 европейских топ-клубов сошлись в поединках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает uefa.com.

"Тоттенхэм" - "Бавария" 7:2

Самым результативным оказался матч мюнхенской "Баварии" против финалиста прошлогоднего турнира - лондонского "Тоттенхэм" Хоттспур. Начинался матч для лондонцев неплохо. На 12-й минуте Сон Хен Мин ворвался в штрафную и вывел "шпор" вперед – 0:1. Однако уже через две минуты Йозуа Киммих сравнял счет дальним ударом – 1:1. На 45-й минуте Роберт Левандовски забил Тоттенхэму гол в раздевалку – 2:1. Собраться на второй тайм у англичан не получилось. За 45 минут они пропустили еще пять раз: Серж Гнарби оформил покер (53, 55, 83, 88 минуты), а Роберт Левандовски забил свой второй мяч во встрече (87 минута). Гол с пенальти Гарри Кейна вряд ли сильно утешил поклонников лондонцев. 7:2 - разгром финалиста Лиги чемпионов.

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Видео: Golazo TV

"Реал" – "Брюгге" 2:2

Мадридский "Реал" сенсационно на домашнем поле не смог одолеть бельгийский "Брюгге", который ранее выбил с турнира киевское "Динамо". После первого тайма "королевский клуб" проигрывал со счетом 0:2. Дважды в ворота "бланкос" забил экс-игрок луганской "Зари" Деннис Бонавентуре. На 55-й минуте Серхио Рамос отыграл один мяч для мадридцев. А на 85-й Каземиро сравнял счет.

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Видео: Golazo TV

"Аталанта" – "Шахтер" 1:2

Украинский клуб на последних минутах вырвал выездную победу у итальянцев. Голы забивали: Дуан Сапата (1:0, 28), Жуниор Мораес (1:1, 45) и Манор Соломон (1:1, 90+5).

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Видео: Golazo TV

"Манчестер Сити" – "Динамо" Загреб 2:0

Англичане сумели дожать неуступчивых хорватов несмотря на нули в первом тайме. Голы: Рахим Стерлинг (1:0, 66), Фил Фоден (2:0, 90+5)

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Видео: Golazo TV

"Ювентус" – "Байер" 3:0

Голы: Гонсало Игуаин (1:0, 17), Фредерико Бернардески (2:0, 61), Криштиану Роналду (3:0, 88)

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Видео: Golazo TV

"Локомотив" Москва – "Атлетико" Мадрид 0:2

Голы: Жуан Феликс (0:1, 48), Томас Партей (0:2, 58)

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Видео: Golazo TV

"Галатасарай" – "ПСЖ" 0:1

Гол: Мауро Икарди (52)

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Видео: Golazo TV

"Црвена Звезда" – "Олимпиакос" 3:1

Голы: Рубен Семеду (0:1, 37), Милош Вулич (1:1, 62), Неманья Милунович (1:2, 87), Ричмонд Боакье 1:3 (1:3, 90).

Удаление: Ясин Бензья (Олимпиакос, 57)

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Видео: Golazo TV

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