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Сегодня "Челси" и "Вильярреал" сыграют за Суперкубок УЕФА: где и когда смотреть матч

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 10:25
Сегодня
Суперкубок УЕФА, Челси - Вильярреал (фото - UEFA Champions League, Facebook)

Сегодня в матче за Суперкубок УЕФА сыграют лондонский "Челси" и "Вильярреал" из одноименного испанского города.

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Игра состоится в Белфасте, Северная Ирландия, на стадионе "Уиндзор парк". Смотреть онлайн трансляцию матча "Челси" – "Вильярреал" можно будет на платформе MEGOGO 11 августа в 22:00 по киевскому времени.

"Челси" играет в Суперкубке УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов. В финале ЛЧ лондонцы обыграли "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко.

"Вильярреал" – победитель Лиги Европы. В финале испанцы обыграли "Манчестер Юнайтед" в яркой серии пенальти, которая закончилась на счете 11:10, решающий 11-метровый не забил вратарь Давид Де Хеа. На пути к финалу Вильярреал выбил киевское "Динамо" на стадии 1/8.

"Челси" и "Вильярреал" еще не начали официальный сезон 2021/22. В товарищеских матчах лондонцы добыли четыре победы (последняя – над "Питерборо", 6:1) и сыграли вничью с "Тоттенхэмом" 2:2. "Вильярреал" в товарищеских поединках трижды сыграл вничью и трижды проиграл (последний раз – "Валенсии", 3:2).

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча за Суперкубок УЕФА. Ставки на победу лондонцев принимаются с коэффициентами около 1.7, на "Вильярреал" – 6.4.

  • Вчера донецкий "Шахтер" обыграл "Генк" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За право сыграть в группе ЛЧ "горняки" буду состязаться с "Монако".
  • Также вчера "Колос" Коваливка вылетел из Лиги конференций УЕФА. Украинцы уступили в серии пенальти "Шахтеру" из Караганды.
  • Украину в еврокубках еще представят "Динамо" Киев (сыграет в группе ЛЧ) и "Заря" Луганск (будет играть в квалификации Лиги Европы).

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Марк Сировой
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